Dopo un colloquio con una "promoter" si ritrova titolare di utenze mai attivate: tre truffatori denunciati

Dopo aver parlato con quella che si è presentata come una promoter di una società elettrica, si è ritrovata titolare di utenze mai attivate. E' accaduto a una 45enne parmigiana, che si è subito rivolta ai carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente. I militari, a seguito della denuncia presentata dalla donna, sono risaliti a una 26enne e due 22enni di Milano, ritenuti responsabili dei reati di sostituzione di persona e truffa.

La 26enne, fingendosi promoter, ha prospettato alla 45enne delle offerte promozionali qualora avesse cambiato gestore sottoponendole dei moduli da sottoscrivere. Trattandosi di veri e propri contratti e volendo riflettere alcuni giorni, la donna si è presa qualche giorno per rifletterci e non li ha firmati, sebbene li avesse compilati con i dati personali. Le due si sono date appuntamento telefonico nei giorni successivi. La donna, non avendo più notizie da parte della promoter,ha deciso di non cambiare il gestore ma ka vicenda non era affatto finita lì-

Diversi giorni dopo, ha trovato nella casella della posta 3 buste contenti i contratti per la fornitura di energia elettrica e gas con il nuovo gestore con in calce la firma palesemente contraffatta. Gli accertamenti da parte dei militari hanno consentito di individuare gli autori e di denunciarli.

Questa nuova truffa su luce e gas è un utile spunto per ricordare, ancora una volta, quanto sia importante il trattamento riservato dei dati personali.