Gli anolini solidali cercano volontari e volontarie. Già mille le iscrizioni ai turni

Da martedì 30 novembre al 5 dicembre è ancora possibile aggiungersi a una squadra grandissima, quella dei volontari che realizzeranno gli anolini solidali per Parma Facciamo Squadra. Gli iscritti sono già quasi mille ma c’è ancora qualche posto in diversi turni.

Compilando il modulo online ci si può candidare scegliendo fra Parma e Fidenza, luogo, data e ora del turno desiderato. Non occorre essere capaci, imparare è facilissimo. Tuttavia è necessario avere più di 16 anni e il green pass.

Il form è qui: https://forms.gle/BmdGhSRid5UpXv216

Partecipare non è solo un'esperienza divertente ma è un gesto che significa solidarietà, cura del territorio e delle persone che lo vivono. La campagna Parma Facciamo Squadra 2021 è dedicata alla Povertà educativa minorile. La raccolta fondi servirà ad accompagnare i nostri adolescenti in esperienze importanti per la loro crescita dopo questi due anni difficili.

Maggiori informazioni: www.parmafacciamosquadra.it