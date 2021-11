12 Tv Parma, un sito rinnovato e all'avanguardia

12 Tv Parma presenta un nuovo sito all'avanguardia, in grado di rispondere a tutte le esigenze di informazione e che rende l'emittente visibile in modo ottimale da tutti i dispositivi: https://www.12tvparma.it/

Sito moderno e rinnovato

Un sito sempre più moderno, rinnovato nella grafica e nell’interfaccia, accessibile e ricco di contenuti, che permette di non perdere nulla di tutto ciò che va in onda su 12 Tv Parma. Fruibile da computer e da ogni tipo di dispositivo, il nuovo sito www.12tvparma.it offre la visione gratuita in streaming del canale della nostra emittente (da ogni angolo del mondo), mentre grazie al servizio on demand è possibile vedere o rivedere telegiornali e programmi già andati in onda. Un’opzione, quella dell’on demand, che può essere sfruttata anche dalle smart tv, collegandosi al sito tramite il browser web. Indipendentemente dal dispositivo, il nuovo sito di 12 Tv Parma è in grado di offrire una navigazione sempre più veloce, semplice e immediata per accedere ai tantissimi contenuti prodotti da 12 Tv Parma.

La diretta

Con la connessione ad internet è possibile vedere in ogni momento il canale e ciò che sta andando in onda: basta cliccare sul link "Diretta Live". Il modo migliore per seguire in tempo reale i telegiornali (le edizioni delle 12.45 e delle 19.30 e le repliche) e i programmi di approfondimento (e non solo) proposti da 12 Tv Parma. Lo streaming è stato potenziato per offrire una visione che ottimizzi al meglio il tipo di connessione utilizzata, compresa quella da smartphone.

Archivio Tg

Direttamente dalla home page è possibile vedere, on demand e con un solo clic, l’ultima edizione integrale del telegiornale andata in onda, così da non perdere alcuna delle notizie che riguardano la città e la provincia. Nella sezione "Archivio Tg" sono invece disponibili tutte le edizioni dei telegiornali da diversi mesi a questa parte, ma è anche possibile ricercare e selezionare i singoli servizi andati in onda negli spazi informativi, reperibili direttamente in home page oppure effettuando una ricerca basata su parole chiave.

Programmi (e speciali) on demand

Nella sezione "Programmi" è possibile vedere (o rivedere) le puntate di tutte le trasmissioni in onda su 12 Tv Parma: da quelle in prima serata, come ad esempio "Bar Sport", "Parma Europa", "Check-Up, salute e benessere" e "Calcio e Calcio" a tutte le altre, fra cui "Appennino", "Cuochi ai Fornelli" e "B-Wild", solo per citare alcune delle più recenti, oltre a rubriche andate in onda nei mesi e negli anni scorsi, come "Leggende Crociate", "Il Labirinto" e "Parma è la Gazzetta". E poi c’è la sezione dedicata agli speciali: da quelli sul November Porc di queste settimane alle edizioni per l’inaugurazione di San Francesco del Prato e per la Laurea ad honorem conferita al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ma anche sport, storia, cucina e tanto altro.



Da smartphone

Il sito è stato ottimizzato per gli smartphone, con una versione che fa uso di un’impaginazione grafica con struttura e immagini flessibili. In questo modo, da ogni smartphone, la visione sarà sempre la migliore possibile, adattata al proprio dispositivo. Le possibilità sono le stesse offerte dal sito visualizzabile da desktop, con la diretta del canale e tutto l’archivio di telegiornali, servizi, programmi e speciali, oltre naturalmente al palinsesto dell’emittente, con i dettagli degli orari di messa in onda. Per essere sempre sul pezzo e godersi, in un modo o nell’altro, una programmazione sempre più ricca.

r.c.