Lascia l'anziana madre in auto mentre va al Cup: quando torna è sparita. Ritrovata dalla polizia poco dopo

Nei giorni scorsi gli agenti delle volanti è intervenuto presso al Cup di Via Pintor, poiché una donna aveva segnalato di aver perso di vista l’anziana madre. La donna molto preoccupata aveva chiamato il 113 in quanto non riusciva più a trovarla.

La richiedente, una donna italiana di circa 60 anni, riferiva agli agenti giunti sul posto, che poco prima si era recata, in compagnia dell’anziana madre, al Cup di via Pintor, per ritirare delle ricette mediche, lasciando quest’ultima a bordo dell’auto poiché era in corso un forte temporale.

Tornata in auto, la donna si accorgeva che l’anziana madre non era più a bordo dell’autovettura dove l’aveva lasciata poco prima.

Acquisite le descrizioni della signora scomparsa, attivato tramite la sala operativa il protocollo previsto per tali eventi, e acquisita una foto dell’anziana donna, gli equipaggi impegnati nel servizio di controllo del territorio avviavano le ricerche nelle vie limitrofe.

Un equipaggio poco dopo, notava su strada Martiri della Libertà, incrocio via Farini, una donna anziana intenta a camminare sotto la pioggia, in direzione Petitot, che corrispondeva alle caratteristiche della signora che poc’anzi si era allontanata.

Gli agenti, fermata la donna, che appariva confusa e tutta bagnata per la pioggia incessante, procedevano a tranquillizzarla, e una volta fatta salire sull’auto di servizio, veniva condotta in via Pintor dove ad attenderla c’era la figlia alla quale veniva affidata.