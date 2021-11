Promozione del benessere giovanile: due tavole rotonde

"Con le riaperture dopo le restrizioni causate dalla Pandemia, anche nella nostra città sono aumentati gli episodi di violenza che vedono protagonisti i giovani, spesso minorenni e riuniti in vere e proprie “baby gang”. Le motivazioni più comuni riguardano la pressione dei pari, il desiderio di sentirsi parte di un gruppo, la volontà di essere rispettati accanto anche a molti altri fattori individuali, famigliari, sociali e ambientali. La chiusura prolungata delle scuole, delle attività sportive, culturali e ricreative ha eliminato fondamentali elementi di protezione, di supporto e di occasioni per socializzare, oltre che rappresentare attività appaganti che aiutano lo sviluppo di valori e abilità positive. Ora, più che mai, è importante costruire insieme quella città educante capace di creare nuove opportunità a sostegno delle famiglie nel proteggere i giovani e coinvolgerli in attività positive per costruire la loro resilienza, partendo da eccellenti buone pratiche da anni consolidate sul nostro territorio". A dirlo, l'ex assessore Giampaolo Lavagetto, che ha organizzato sul tema due tavole rotonde alle quali parteciperanno anche il vicesindaco Marco Bosi e l'assessore alla cultura Michele Guerra,

La prima del 26 novembre ., moderata dal giornalista Alberto Dallatana, affronterà il ruolo dello sport come strumento di prevenzione al disagio giovanile, partendo da esperienze territoriali eccezionali consolidate in questi anni.

La seconda del 30 novembre, moderata dalla giornalista Eddy Lovaglio, avrà al centro il ruolo della cultura quale strumento di promozione al benessere giovanile, anche alla luce dell’ esperienza di Parma capitale della Cultura.

Entrambe le tavole rotonde potranno essere seguite dal pubblico attraverso la diretta faceboock a partire dalle ore 18, sulla pagina @cuboparma.