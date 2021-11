Poco prima delle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Bogolese di Sorbolo per una fuga di gas nelle vicinanze della Corte Glam. Un auto in manovra in un prato ha tranciato la valvola di un bombolone di gas interrato scatenando la fuga di ga. Sul posto al lavoro i vigili del fuoco di Langhirano e gli uomini di Ireti gas.

bogolese

fuga gas