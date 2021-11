Incendio in una fabbrica di compensati a San Polo di Torrile - Foto e video

La scorsa notte attorno alle 4 è scoppiato un incendio in una fabbrica di compensati a San Polo di Torrile in Via del Lavoro. Sul posto son arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Parma con due squadre di appoggio con autoscala e autobotte. Altre due squadre sono arrivate da Reggio Emilia e da Piacenza e due autobotti di supporto. L’incendio sembra essere stato limitato ad un impianto esterno che non dovrebbe avere interessato l’area interna dei magazzini e della produzione. Dopo lunghe ore di lavoro l'ncendio è stato spento.