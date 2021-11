Si accende il Natale a Parma

Accese in anticipo le luminarie natalizie della città. Non solo per creare un'atmosfera accogliente e gioiosa dato l'avvicinarsi del Natale, ma anche "per aiutare e stimolare il centro storico - ha affermata l'assessore al Commercio Cristiano Casa - e incoraggiare i negozi. Una realtà - prosegue - che negli ultimi anni ha subito tanto". Presenti all'accensione anche alcuni rappresentanti delle Associazione di Categoria Commercio e Artigianato (Ascom, Confesercenti e Cna).

"Quest'anno - ha concluso Casa - abbiamo investito 133 mila euro per le luminarie". (A. Pin.)

Il 27 novembre l'arrivo del tradizionale albero di Natale in piazza Garibaldi.