Truffa online: via 29mila euro dal conto corrente con un raggiro

Ha truffato online una donna di 32 anni di Parma, riuscendo a prelevare dal suo conto corrente 29mila euro. Denunciato dai carabinieri della stazione di Parma centro un 51enne marchigiano con diversi precedenti di polizia.

La donna ha ricevuto una telefonata nella quale l’interlocutore, presentatosi come addetto all’ufficio del Servizio Prevenzione Frodi della banca dove è intestataria del conto corrente, ha riferito che erano stati ravvisati dei tentativi di accesso anomali al conto e che erano necessarie alcune verifiche tecniche. Successivamente, sono seguiti una serie di contatti telefonici e sms artefatti come se provenienti dalla banca, finalizzati ad indurre la vittima ad effettuare la cancellazione di bonifico bancario di 29 mila euro.

L’uomo, una volta ottenuto quanto richiesto, ha rassicurato la donna che a breve avrebbe provveduto al blocco e che il giorno dopo sarebbe stata contatta da un collega per riattivare il conto corrente. Prima di interrompere la conversazione la invitava a non effettuare nessun acquisto online fino al giorno successivo. La 35enne, molto preoccupata ha provveduto a cancellare le app dal telefono cellulare. La sera, raccontando l’episodio al fidanzato si è resa conta di essere rimasta vittima di una truffa. Dopo la denuncia sporta alla stazione carabinieri di Parma centro, i militari attraverso minuziose indagini, effettuate mediante accertamenti presso le compagnie telefoniche e gli istituti di credito interessati, sono riusciti ad identificare l’autore denunciandolo ed a recuperare l’intera somma attraverso il sequestro preventivo d’iniziativa del conto corrente del denunciato che risulta in attivo di 29mila euro.