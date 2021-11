Questa mattina poco prima delle 11 un'auto si sono scontrate due auto all'incrocio fra via Solferino e via Pizzi per cause in corso di accertamento. Il conducente di una di queste è stato ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore ma non ha riportato ferite preoccupanti.

Sono intervenuti i carabinieri e poi la polizia locale.