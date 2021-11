Spacciatore marocchino di Montechiarugolo arrestato a Parma dopo un inseguimento per le vie della città

La fuga e la fine della corsa. Un uomo di 31 anni, cittadino marocchino residente a Montechiarugolo con precedenti, è stato arrestato ieri sera a Parma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo un inseguimento per le vie della città.

Per lui i guai sono iniziati verso le 23,30 in via Doberdò. Lì, un equipaggio dei carabinieri del Radiomobile ha notato un’autovettura ferma con due persone a bordo e ha deciso di procedere a un normale controllo. Appena i militari si sono avvicinati, il guidatore - proprio il31enne - ha premuto il piede sull'acceleratore ed è fuggito. Subito si sono messi sulle tracce del fuggitivo e l'inseguimento è terminato in via Muzzi - a un paio di chilometri di distanza -, dove i due sono stati bloccati.

Il passeggero è risultato "pulito" ed estraneo ai fatti, mentre il 31enne è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e 700 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il sequestro di ulteriori grammi di cocaina e della somma di 1.000 euro. Il pusher è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di Parma a disposizione dell’autorità giudiziaria.