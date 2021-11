Arrestato a Parma un 62enne con un litro di "droga dello stupro"

La polizia ha arrestato un 62ene, R.D., residente in provincia di Parma, trovato in possesso di un flacone contenente circa un litro di GBL (cosiddetta droga dello stupro).

L’attività investigativa è arrivata atraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia dopo la segnalazione da parte della Polizia francese aveva intercettato dei plichi contenenti 14 litri di GBL inviati a vari cittadini residenti in Italia, tra cui proprio R.D. Lo stesso Servizio di cooperazione evidenziava cheg ià nel 2019, la Guardia di finanza di Milano Linate aveva sequestrato un plico contenente la medesima sostanza indirizzata ad un tale R. D., tuttavia, il reale destinatario del plico non era mai stato compiutamente identificato.

Gli accertamenti sul nominativo indicato condotti dagli investigatori della Sezione Antidroga, hanno consentito di identificare il potenziale destinatario del plico contenente GBL, proprio in R.D. classe ’58, in quanto, oltre alla coincidenza del nome stesso, emergeva una sicura compatibilità tra gli indirizzi indicati per le consegne ed i luoghi di lavoro e di effettivo domicilio dell’uomo. Il magistrato assegnatario del fascicolo ha così emesso un decreto di perquisizione. Proprio lunedì, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Parma si hanno fatto un sopralluogo in alcuni luoghi frequentati dall’uomo. Proprio in questa occasione hanno notato che il 62enne veniva avvicinato da un corriere che, dopo avergli fatto firmare ciò che verosimilmente era una ricevuta di ritiro, gli consegnava un plico di ridotte dimensioni che l’uomo, immediatamente, riponeva nella sua autovettura.

Gli operatori, non potendo escludere che la consegna a cui avevano assistito potesse riguardare un ulteriore approvvigionamento di GBL, procedevano immediatamente all’esecuzione della perquisizione e recuperavano il plico appena ritirato all’interno del quale vi era, effettivamente, un flacone sigillato con etichetta industriale, contenente una sostanza liquida trasparente che, da accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, risultava essere Gamma Butirrolattone (comunemente chiamata con l’acronimo GBL) puro e da cui sarebbero potute esser ricavate oltre 1000 dosi medie giornaliere.

All’esito della perquisizione, R.D., che dopo il ritrovamento dello stupefacente, diceva trattarsi di uno smacchiatore, veniva tratto in arresto in flagranza di reato e, su disposizione del PM di turno, Francesca Arienti, veniva collocato presso il proprio domicilio, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al GIP.

Nel corso dell’udienza di convalida, veniva convalidata la misura precautelare adottata ed il GIP applicava, nei confronti di RD, la misura cautelare dell’obbligo di dimora.