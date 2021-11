Rapina in un centro d'accoglienza: aggredito e derubato un minorenne, denunciato un 20enne parmigiano

Ha rapinato un minorenne che era ospite in un’associazione d'accoglienza per poi darsi alla fuga. E' accaduto a Parma dove i Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato un 20enne residente in città, già con dei precedenti per rapina.

All’ora di pranzo di alcuni giorni fa, mentre il minorenne si trovava in camera da letto, è stato aggredito dal 20enne che, dopo aver fatto irruzione nella stanza gli ha sferrato una testata e si è impossessato dei 150 euro custoditi all’interno del portafoglio e di un giaccone. Prima di allontanarsi ha minacciato il derubato.

I carabinieri dopo la denuncia hanno attivato le indagini e, partendo dalla dettagliata descrizione dell’aggressore hanno individuato il colpevole denunciandolo per rapina