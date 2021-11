Basta agli abusi sulle donne: il comando provinciale dei carabinieri si colora di arancione

La facciata del Comando provinciale dei carabinieri di Parma, da questa sera, è illuminata di arancione, per dire basta agli abusi ed agli atti persecutori compiuti nei confronti delle donne. Un messaggio significativo, lanciato dall'Arma in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne". All'accensione delle luci arancioni hanno partecipato, insieme al comandante provinciale dei Carabinieri Pasqualino Toscani, anche il prefetto di Parma Antonio Lucio Garufi, l'assessore regionale alle Pari opportunità Barbara Lori, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e la presidente nazionale Soroptimist International Giovanna Guercio.

