Banksy è passato da Parma?

Sul muro di palazzo Tarasconi (che ospita la mostra dedicata al celebre esponente della street art Banksy, la cui identità è sconosciuta) che dà su strada al ponte Caprazucca è apparso questo murale che riproduce la celeberrima "ragazza con palloncino" di Banksy. Tanta la curiosità di passanti e di appassionati d'arte contemporanea che vanno a palazzo Tarasconi proprio per visitare la mostra. Nessuno può certificare l'autenticità del dipinto apparso o che lo stesso Banksy sia passato da Parma, ma di sicuro non è passato inosservato.

La bambina col palloncino sulla parete di palazzo Tarasconi è comparsa stamattina. In strada al ponte Caprazucca di buon mattino c’era già la coda di persone incredule. In effetti potrebbe davvero essere stato lui, l’artista di strada più famoso del mondo. Nessuno dirlo con certezza ma ci piace pensare che il misterioso Banksy oggi si aggiri per le strade di Parma.