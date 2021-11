Facevano prostituire ragazze in tutto il Nord Italia (anche a Parma): indagati 3 rumeni

Anche Parma coinvolta in un giro di prostituzione che ha portato i carabinieri della compagnia di Cremona, in questi giorni, a indagare tre giovani rumeni. Le attività investigative sono iniziate in febbraio quando è stata denunciata la scomparsa di una ragazza, di 26 anni, poi ritrovata. Da lì gli inquirenti hanno portato a termine una complessa attività investigativa che ha permesso di far emergere un giro di prostituzione, che veniva consumata attraverso annunci sul web. Le ragazze venivano fatte prostituire nelle province di Cremona, Brescia, Verona, Piacenza, Pavia,Lodi e, appunto, Parma. La Procura della Repubblica di Cremona, sulla base delle risultanze investigative raccolte dai carabinieri della Compagnia di Cremona, ha indagato in stato di libertà i tre rumeni, tutti tra i 23 ed i 28 anni, per sfruttamento e induzione alla prostituzione in concorso, percosse, violenza sessuale. I tre, per la cronaca, avevano già precedenti per reati di induzione e allo sfruttamento della prostituzione, minacce, violenza sessuale e percosse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA carabinieri

prostituzione