L'assessore Donini: "Terza dose, da lunedì prenotazioni anche in farmacia"

Da lunedì (29 novembre) in Emilia-Romagna sarà possibile prenotare la terza dose di vaccino anche in farmacia. Lo ha detto, in conferenza stampa, l’assessore alla Sanità Raffaele Donini: «Abbiamo provveduto a siglare l’accordo con le farmacie proprio oggi», spiega. L’invito alla popolazione, però, è di evitare di precorrere i tempi, cioè di non tentare di prenotare «prima che siano passati i cinque mesi, perché altrimenti il sistema è ulteriormente affaticato. Per coloro che hanno passato i cinque mesi le Asl manderanno un messaggio: arriverà nel giro di qualche giorno un messaggio con la data di prenotazione proposta». Una data che poi le persone potranno cambiare attraverso i soliti canali.

«Dall’annuncio del Super Green pass abbiamo notato mezzo migliaio di persone che hanno fatto la prima dose nell’ultimo giorno», ha aggiunto l’assessore Donini. «C'è una propensione a considerare la vaccinazione come prima dose», sottolinea. Poiché le prime dosi prevedono l’accesso diretto senza prenotazione, «questo è stato anche un po' causa di alcune criticità negli ultimi giorni». Donini prevede che il trend continui anche in futuro: «Ci aspettiamo che queste prime dosi continuino a crescere e ne siamo ovviamente felici, perché sappiamo quanto sia importante la protezione vaccinale rispetto alla pandemia».