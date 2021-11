Parma, è Mutti l'azienda #sprecozero del 2021

È Mutti, storica azienda emiliana specializzata nella trasformazione del pomodoro, l’impresa #sprecozero del 2021: nella giornata di oggi, venerdì 26 novembre, riceverà infatti a Bologna il Premio Vivere a Spreco Zero nella categoria Imprese grazie all’innovativo approccio ai processi di produzione e all’attenzione per gli scarti di prodotto che diventa testimonianza tangibile di economia circolare. Ben l’81% dei ‘rifiuti’ prodotti e della materia prima fresca non più idonea alla trasformazione, infatti, con Mutti viene recuperata o riciclata, diventando energia biogas o alimenti destinati alla zootecnia e al pet food. Un orientamento produttivo che prosegue la tradizione dell’azienda, sin dagli esordi nota per la sua propensione all’innovazione, e che accomuna Mutti ad altri player dell’agroindustria più illuminata. Il Premio speciale Vivere a Spreco Zero 2021, promosso dalla campagna Spreco Zero con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, di ANCI, World Food Programme e RAI, sarà consegnato oggi, venerdì 26 novembre, dalle 16 a Bologna - Palazzo D’Accursio, nella sede del Municipio in piazza Maggiore: per Mutti interverrà Silvia Totaro, Global Sustainability & Corporate Responsibility Manager. La cerimonia di premiazione potrà essere seguita in streaming live dalle 16 sulla pagina facebook e il canale youtube della campagna Spreco Zero. Con il fondatore della campagna Spreco Zero Andrea Segrè interverrà anche il climatologo Luca Mercalli, Ambasciatore Buone Pratiche 2021 Dettagli e aggiornamenti sul sito sprecozero.it