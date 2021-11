Tutte le novità sul super Green pass

1. I pass verdi diventano due: il semplificato e il «super»

Dal 6 dicembre i «Green pass» diventano due. Uno, quello che tutti definiscono super, sarà rilasciato alle sole persone vaccinate o guarite mentre il documento «base», molto limitato come utilizzo, sarà a disposizione di chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico.

Il «super» avrà però una durata di soli nove mesi (oggi ne vale 12) dall'ultima dose somministrata e dalla guarigione mentre il «base» varrà 72 ore con il tampone molecolare e 48 ore con il test antigenico.

2. Le regole per entrare nei luoghi di lavoro

Per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati la normativa resterà sostanzialmente quella attualmente in vigore (comprese le sanzioni) con le sole differenze di durata del pass da tampone in base al test effettuato. Ma servirà quello «super» per accedere alle mense aziendali.

Al fine di semplificare i controlli, i dipendenti potranno consegnare su base volontaria copia della certificazione al datore di lavoro per essere esonerati dai controlli periodici o all'ingresso delle strutture aziendali.

3. Vaccino obbligatorio non solo per i sanitari

Se dal 15 dicembre scatta l'obbligo di terza dose o richiamo per il personale sanitario, il vaccino diventa obbligatorio anche per i lavoratori delle Rsa, per il personale amministrativo sanitario, per quello del mondo della scuola, militari e per tutte le forze dell'ordine, oltre al personale di soccorso.

4. Tampone o Green pass per viaggiare su treni e bus

Rivoluzione sul trasporto pubblico. Il Green pass base diventa obbligatorio non solo per intercity, freccia rossa ed aerei ma anche per i treni regionali, quelli dei pendolari, e per il trasporto autobus locale. Ancora da definire le metodologie per il controllo sui mezzi, in particolare sui bus urbani.

5. Ristoranti, bar disco e stadi riservati al «super» pass

Il decreto approvato dal Governo riserverà, anche in zona bianca, molti locali al chiuso ai soli vaccinati o guariti. Il «super» pass sarà insomma l'unico documento riconosciuto per entrare in bar, ristoranti, sagre, cerimonie pubbliche e discoteche. Ma non basterà più il solo tampone molecolare o antigenico anche negli stadi e nei palazzetti dello sport. Restano comunque invariate le capienze indicate oggi.

6. Piscine, club e palestre aperti anche con tampone

L'accesso alle palestre, alle piscine e ai circoli sportivi (compresi i relativi spogliatoi) resterà possibile, se si è in zona bianca o gialla, anche con il semplice pass ottenuto con tampone molecolare o antigenico.

In caso di zona arancione sarà invece obbligatorio il «super« Green pass. Le regole indicate varranno anche per gli impianti sciistici. Tutte queste strutture rischiano la chiusura solo in caso di zona rossa.

7. Ora serve il pass «base» per accedere agli alberghi

Dal 6 dicembre entrerà in vigore anche il Green pass per alberghi, agriturismi e per i B&b. Basterà però quello base, si accederà quindi anche con tampone, e questo permetterà di usufruire, se si è clienti, anche dei servizi bar, ristorante o spa della struttura.

Per chi si reca all'estero restano invariate le attuali norme di comportamento.

8. Lockdown per tutti solo nel caso di zona rossa

Il sistema approvato dal governo con due tipi di pass permetterà a gran parte della attività di rimanere aperte anche in caso di zona gialla o arancione. Con la carta «super» non si rischiano infatti limitazioni se non nel caso venga dichiarato il lockdown generale, ovvero se nella zona dove si risiede sia istituita la «zona rossa.