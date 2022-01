Gazzetta, sul sito tutte le risposte alle vostre domande: scriveteci

Ci sono certezze su quanto durerà questa epidemia? E' possibile ammalarsi due volte? E' vero che vanno e disinfettati anche gli abiti e le scarpe? Sono questi alcuni tra i numerosi quesiti ai quali rispondiamo attraverso il portale «Coronavirus: tutte le risposte alle domande più importanti», sul sito della Gazzetta di Parma. Un filo diretto con i lettori in queste giornate di emergenza, un servizio in più, gratuito, offerto dai nostri giornalisti, che si avvalgono di esperti ad hoc, per arginare insicurezze e dare informazioni corrette. Non solo domande e risposte di carattere sanitario e scientifico, ma anche dubbi e chiarimenti su cosa è permesso o vietato, insomma quesiti di vita quotidiana: ad esempio, posso uscire all'aperto per una passeggiata? Quali sono le regole per la consegna a domicilio dei prodotti comprati su internet? Posso chiamare elettricista e idraulico a casa? Se arriva il postino con una raccomandata, come faccio a firmarla? Nel labirinto delle norme che vengono continuamente aggiornate per adeguarsi all'evoluzione dell'epidemia, il portale della Gazzetta si propone di essere una sorta di filo rosso per non perdersi e arrivare alla fine del tunnel senza incorrere in troppi guai. Una guida a portata di clic: basta andare sulla home page del sito del nostro giornale (www.gazzettadiparma.it) e far scorrere fino al titolo «Coronavirus: tutte le risposte alle domande più importanti», cliccare e si apre la pagina con quesiti e risposte. E per chi non trovasse il chiarimento richiesto, niente paura: alla voce, appena sottostante, «Altre domande?», si trova un form da compilare per porre il proprio quesito. Ce la metteremo tutta per cercare di rispondere al più presto, compatibilmente con il numero delle domande che continua a crescere di ora in ora. Per essere sempre più vicino ai nostri lettori anche quando, per necessità, si è obbligati a stare lontani.

r.c.