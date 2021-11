Orario di chiusura, "cartellino giallo" per tre bar. Norme anticovid: multati due locali

Con l’aumento dei casi Covid, in attesa che divengano esecutive, dal 6 dicembre, le nuove e più stringerti disposizioni sul green pass, la scorsa notte (tra venerdì e sabato) gli agenti della Polizia locale, diretti dalla responsabile delle squadre specialistiche, Mirella Rosin, hanno effettuato i controlli nei locali della movida per la verifica delle norme sul commercio e sul rispetto delle disposizioni anticontagio.

Dai controlli, che hanno riguardato bar e ristornati, sono emersi sforamenti nell’orario di chiusura: in un locale in borgo del Gallo ed uno in strada Traversetolo. Stessa situazione per un pubblico esercizio in via Farini, aperto oltre le 3 di notte. Al titolare sono state elevate altre tre sanzioni per violazione del rispetto delle norme Covid da parte dei dipendenti. Altro intervento è stato effettuato in via Bertozzi dove, alla sanzione pecuniaria, è seguita la chiusura temporanea del locale per ristabilire le misure di sicurezza anticontagio riguardanti il distanziamento.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, Michele Cassano, ha dichiarato: “ Per quanto riguarda i locali sanzionati, perché non rispettavano gli orari di chiusura, alla prossima violazione la norma prevede la sospensione dell’attività fino a tre mesi. I nostri interventi hanno confermato quanto denunciato da alcuni residenti in zona.”

L’assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, ha rilevato: “Nei giorni scorsi, presso il mio assessorato, ho riunito tutti i soggetti interessati ad applicare le sanzioni accessorie delle sanzioni sul commercio per costruire processi più rapidi per giungere alla sospensione delle attività non in regola: la recrudescenza dei contagi Covid impone un cambio deciso di rotta”