Nasce il Laboratorio Parma Città Pubblica

Nasce ufficialmente il Laboratorio Parma Città Pubblica, "frutto del lavoro - spiega una nota - di tante persone, impegnate in ambito sociale, ambientale, culturale e nell’attività politica.

Oltre duecento firme accompagnano quello che viene definito il "documento identitario": esso definisce la visione di città a partire da quelli "che crediamo essere i bisogni reali e gli auspici di gran parte della società civile, nel suo insieme e quartiere per quartiere. Il Laboratorio nasce per approfondire in modo partecipato le priorità e sviluppare proposte di soluzione - condivise ed elaborate - in funzione delle future elezioni comunali".

Da gennaio 2022 partiranno tavoli tematici aperti per definire il nostro progetto per il futuro di Parma. L'auspicio dei firmatari (leggi qui la lista) è che partecipi chiunque condivida questa visione di città pubblica, singole persone e realtà partitiche e associative.

Sabato 4 dicembre 2021 alle 15, presso il Circolo Inzani (Largo C. Beccaria 9/A, Moletolo) sarà presentato in un incontro pubblico il documento e l’articolazione dei tavoli che approfondiranno le diverse tematiche.

Info e contatti: parmacittapubblica.lab@gmail.com