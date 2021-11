“Oh no! Di nuovo qui?”, venerdì la presentazione del libro di Pastarini e Leporati

Sarà presentato venerdì 3 dicembre alle ore 18 al Lostello in Cittadella il libro di Cesare Pastarini e Alessia Leporati "Oh no! Di nuovo qui?", volume prodotto da Ausl Parma e Emc2 Onlus. I due autori saranno intervistati dal giornalista della Gazzetta di Parma, Giuseppe Milano, con letture dell'attrice Franca Tragni e dj set a cura di Bolly.

Superare gli stereotipi legati alla dipendenza da sostanze, raccontando con un pizzico di ironia tramite parole e immagini sei storie di chi ogni giorno vive questa esperienza sulla propria pelle. Il libro si presenta come un viaggio senza filtri che racconta le storie di vita degli utenti del Drop-in dell’Unità di Strada dell’Azienda Usl di Parma, presidio sanitario diurno che accoglie un’umanità fragile e complessa, con il principale obiettivo di ridurre il danno derivante dell’uso di sostanze, sia per i consumatori sia per l’intera cittadinanza.