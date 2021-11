Il Comune non trova veterinari per il canile/gattile

Il Comune non riesce a trovare un secondo veterinario per il canile/gattile del comune di Parma. Lo ha detto l’assessore al Benessere animale Nicoletta Paci rispondendo a Roberti (Misto). La Paci ha ricordato che da luglio è stata affidata fino a dicembre la ricerca di vedveterinari per un totale di 54 ore settimanali , ma si è riuscito a coprirne solo 36 con un solo medico mentre sono stati numerosi i candidati che hanno rifiutato l’incarico. Il 2 dicembre sarà chiuso il bando che prevede l’assunzione di un direttore sanitario che dovrebbe risolvere il problema dal 2022. Intanto fra agosto e settembre sono stati spesi 20mila in cliniche esterne per la cura degli animali.

3 chioschi chiusi su terreno pubblico a Parma

“Sono solo 3 i chioschi chiusi su terreno pubblico a Parma: un’edicola in via Garibaldi, un ex bar in piazzale Fiume che è sottoposto però a un procedimento giudiziario e un ex chiosco di fiori sullo Stradone. “. Così il vicesindaco Bosi in risposta a Occhi (Lega) che ha citato anche un servizio della Gazzetta sul tema. Bosi ha poi aggiunto che “i negozi di fiori della Villetta non sono considerati chioschi ma veri e propri negozi “. Il vicesindaco ha poi detto che “negli ultimi anni sono stati diminuiti i canoni di concessione sia per le edicole che per i chioschi bar in tutti i parchi cittadini tranne quelli storici (Ducale, Cittadella , San Paolo) con agevolazioni anche per nuove aperture previste in diverse aree verdi della città “

Emergenza abitazioni popolari

"Sono 300 fra Parma e provincia gli sfratti esecutivi in arrivo nei prossimi mesi che creeranno una situazione di ulteriore emergenza abitativa. In più sono solo 8 gli affitti concordati che sono stati fatti e non si trovano disponibilità di affitti neppure con le garanzie comunali . Per questo prevediamo una deroga al regolamento nell’assegnazione di alloggi Erp con la possibilità di darli a chi è sotto sfratto esecutivo anche se indietro in graduatoria “. Così l’assessore Rossi nel presentare la delibera sul cambio di regolamento sul quale anche la Lega ha annunciato l’astensione.

Poco un solo treno veloce per Roma

“Anche se c’è un miglioramento dei collegamenti veloci con Milano e qualche nuovo treno, resta grave il problema dei collegamenti con Roma. Un solo treno diretto al giorno da Parma per la Capitale è troppo poco e , in attesa dell’eventuale nuova stazione dell’Alta velocità , servono almeno 3 coppie di treni al giorno che dobbiamo richiedere con forza “. Lo ha detto Campanini (Pd) in consiglio comunale.

Sullo stemma nuovo nessun coinvolgimento

“ Sul nuovo stemma del Comune non c’è stato nessun coinvolgimento non dico della città ma almeno del consiglio comunale e questo non è un atteggiamento comprensibile. Inoltre è stato criticato anche il vecchio stemma. È stata fatta un’operazione verticistica che può anche essere giustificata ma di certo non è stata spiegata e non ha coinvolto nessuno e questo è spiacevole “. Lo ha detto Roberta Roberti in consiglio comunale.

Sfratti, maretta in consiglio

Sugli sfratti si infiamma il dibattito in consiglio. Scambi di accuse reciproche ci sono stati fra esponenti della maggioranza e della minoranza. Oggetto della contesa le accuse del Comune a Terzo settore, proprietari di case e curia di non partecipazione ai bandi casa mentre la minoranza ha sottolineato la poca apertura della Giunta di fronte alla città . E si è detto che se a Parma c’è la peggiore situazione della Regione la colpa non può essere soltanto dei privati.

Piscina Ferrari, tribune inagibili

Le tribune sospese per il pubblico della piscina Ferrari di via Zarotto sono state dichiarate inagibili a inizio novembre dopo il cambio di gestore dell’impianto. Lo ha annunciato Cavandoli ( Lega) in consiglio , chiedendo al Comune cosa intende fare Il vicesindaco Bosi ha parlato di problemi legati non alle strutture portanti ma ad alcuni elementi dell’impianto che avrà bisogno di un’importante ristrutturazione del costo di svariati milioni di euro che sarà fatta nel 2024. La piscina è comunque perfettamente agibile e rimarrà aperta senza problemi per tutto il 2022