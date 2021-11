Top 500, la fotografia delle imprese per capire l'economia della ripartenza

Gli effetti della pandemia si sono fatti inevitabilmente sentire anche sull'economia parmense. Ma il nostro tessuto industriale ha retto meglio che altrove, trainato soprattutto da settori come l'alimentare e la chimica, che hanno registrato fatturati molto significativi.

Analizzare numeri e trend dell'anno del Covid rappresenta quindi un punto di partenza fondamentale per il futuro, per misurare la capacita di ripresa delle imprese del territorio e cogliere la sfida del Pnrr.



Parlerà di questo di tanto altro l'inserto Top 500, giunto alla settima edizione e domani in regalo con la «Gazzetta». La consueta panoramica sullo stato di salute del sistema produttivo provinciale si basa sui bilanci 2020 delle prime 500 aziende della nostra provincia.

Questo lavoro corposo, frutto degli studi condotti dall'area di ricerche aziendali del Dipartimento di Economia del nostro Ateneo e da Pwc (PricewaterhouseCoopers), in collaborazione con Gazzetta di Parma, rappresenta uno strumento utile per ragionare di resilienza e ripartenza.

L'inserto si apre con l'editoriale del direttore Claudio Rinaldi e il punto dell'editore da parte del direttore generale Pierluigi Spagoni. Segue quindi l'intervista ad Annalisa Sassi, presidente dell'Unione Parmense degli Industriali. Nel report viene anche offerto uno sguardo verso il futuro, grazie a una serie di interventi, interviste e analisi da parte di professionisti ed addetti ai lavori.

I risultati della ricerca verranno illustrati alle 17 su 12 Tv Parma, attraverso un talk show che avrà come protagonisti i rappresentanti del mondo accademico e dell'industria parmense. I partecipanti si confronteranno sulle azioni da porre in essere per affrontare le sfide economiche e finanziarie legate alla ripartenza, a partire dalla grande opportunità legata ai fondi del Pnrr. La base della discussioni saranno proprio i dati e le analisi contenute all'interno dell'inserito Top 500. r.c.