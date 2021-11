Torna il treno diretto da Parma per Zurigo 

Da domenica 12 dicembre entrano in vigore i nuovi orari ferroviari. Per Parma sono previsti alcuni cambiamenti importanti come la sosta del nuovo collegamento diretto Bologna-Zurigo e viceversa, effettuato con treni Eurocity delle ferrovie svizzere. Gli orari di Parma prevedono la partenza alle 18.25 del treno per Zurigo e l’arrivo alle 13.44 del collegamento inverso. Il viaggio da Parma a Zurigo richiederà poco più di 5 ore. Nell’intero tragitto i treni fermeranno anche a Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Milano Rogoredo, Milano Lambrate, Monza, Como San Giovanni, Chiasso, Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau e Zug. Il collegamento Zurigo-Bologna fa parte di un «pacchetto» di collegamenti con l’Italia predisposto dalle ferrovie svizzere. Curiosamente, alla stazione di Parma il treno Eurocity Zurigo-Bologna e viceversa compare già da diversi mesi nei tabelloni di carta degli arrivi e delle partenze.

Altra novità per Parma: cinque degli attuali otto treni Frecciargento Etr 700, provenienti dalla linea Adriatica, che collegano Parma con Milano Centrale diventeranno Frecciarossa. Si tratta dei treni in partenza da Parma alle 12.07, 16.07, 17.07, 18.07 e 23.07, per i quali verranno utilizzati i convogli Frecciarossa Etr 500. Resteranno invece Frecciargento i treni in partenza alle 8.07, alle 9.07 e alle 10.07.

Nel percorso inverso diventeranno Frecciarossa i convogli che partono da Milano Centrale alle 8.05, 11.05, 12.05, 14.05 e 16.05. Resteranno Frecciargento le partenze da Milano Centrale alle 17.50, 18.50 e 20.06 (dal 12 dicembre quest’ultimo treno partirà alle 20.05).

Da Parma a Milano l’orario prevede sempre 47 o 48 minuti (a seconda dei treni) senza fermate intermedie. I livelli di servizio dei Frecciarossa Etr 500 sono quattro, uno in più dei tre (Business, Premium e Standard) dei treni Frecciargento: si aggiunge il più costoso livello Executive, dotato di poltrone particolarmente confortevoli e con soli otto posti in mezza carrozza. Sostanzialmente immutati i costi degli altri tre livelli.

Per la nostra città resta sempre un solo collegamento Frecciarossa con Roma, con orari immutati: partenza da Parma alle 7.05 con arrivo nella capitale alle 10.35, e ritorno da Roma alle 19.50 con arrivo nella nostra città alle 23.12.

Tornerà a passare per Parma (adesso è deviato sulla linea Tirrenica) l’Intercity Notte Reggio Calabria-Torino, con partenza da Parma alle 12.50 per Torino e alle 17.07 per Reggio Calabria. Nessuna novità di rilievo infine per i treni regionali per Bologna, Milano, La Spezia, Brescia e Suzzara.