Uno ubriaco e molesto in un bar, quattro sottoposti a multa e allontamento

Ubriaco e molesto in un bar di viale Piacenza. Tanto da rendere necessario l'intervento dei poliziotti della Squadra Volanti.

Gunti sul posto, hanno identificato l'uomo, un cittadino originario della Guinea in evidente stato di alterazione da alcool. Accompagnato in Questura, dopo le attività di fotosegnalamento ad opera della Polizia Scientifica, è stato denunciato per inosservanza all’ordine del questore, e sanzionato per ubriachezza molesta ma anche al pagamento di una contravvenzioni come previsto per tutti coloro che pongono in essere condotte tali da impedire l'accessibilità e la fruizione di determinati spazi pubblici.

Nel corso della stessa serata i poliziotti sono intervenuti al distributore IP di via Trento per segnalazione di persone sospette. Gli agenti hanno individuato e identificato quatto extracomunitari, sottoposti a contravvenzione . Uno dei quattro è stato anche denunciato per possesso ingiustificato di strumenti di effrazione (chiavi e grimaldelli) e ricettazione.