Sono stati i carabinieri della Stazione i Parma Oltretorrente a fare la scoperta "casalinga": entrati nell'abitazione di un 29enne di origine nigeriana, residente in città, hanno trovato in cucina oltre 25 grammi di cocaina divisa in dosi, il materiale per il confezionamento, bilancino di precisione e la somma di oltre 1600 euro. Dopo le formalità di rito l'uomo è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

