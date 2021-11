Mezz'ora d'arte con Bruno Bricoli "Colibrì"

Per la rassegna “Mezz’ora d’arte con…” il 5 dicembre alle 16 l’appuntamento è con “Bruno Bricoli, in arte Colibri” a cura di Rosanna Spadafora.

Nato a Parma nel 1926, Bruno Bricoli trascorse la sua infanzia a Urzano, frazione di Neviano degli Arduini. Docente universitario, autore di numerosi saggi, si dedicò alla pittura da autodidatta, firmando le sue opere col nome d’arte di “Colibri”. I soggetti dei suoi dipinti sono legati alla sua infanzia, alla sua amata Urzano e a Parma.

L’approfondimento è realizzato in collaborazione con Artificio Società Cooperativa e sarà l’occasione per analizzare da vicino in particolare il dipinto dal titolo: “Piazzale Inzani”. Databile intorno gli ultimi anni del 1900, il dipinto, un olio su tela, descrive il paesaggio dell’Oltretorrente in piena stagione invernale. La gamma cromatica, tutta giocata sui toni freddi, accentua il senso di silenzio e di immobilità caratteristici dell’inverno. Il cielo azzurro, sgombro da nubi, fa da sfondo ai caseggiati che si affacciano sul piazzale e agli alberi alti e spogli, cifra stilistica dell’artista, che sono al centro della composizione come presenze fiabesche.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: www.fondazionecrp.it