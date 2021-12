Ecco le iniziative natalizie per... gli amici a quattro zampe

Sarà un Natale con tante iniziative promosse dall'Assessorato al Benessere Animale che, come da tradizione, non trascura i componenti a quattro zampe delle famiglie di Parma. Stamattina in Municipio è stata presentato dall'Assessora al Benessere Animale Nicoletta Paci il ricco programma di iniziative che sono state previste fino alla fine dell'anno per gli animali d'affezione.

"Si tratta di iniziative volte a supportare i proprietari di animali, a far conoscere l'attività e gli animali in attesa di adozione del nostro canile Lilli e il Vagabondo e di occuparsi degli amici a quattro zampe delle persone su cui incide una situazione non facile e per le quali gli animali sono spesso l'unica compagnia quotidiana" sottolinea l'Assessora Paci "il nostro Servizio lavora con passione, supportato da molti volontari affinchè anche cani e gatti residenti possano essere tutelati e vivano una vita serena. A loro vogliamo, con le nostre attività augurare un bel Natale e di essere parte di una famiglia che ha cura di loro, come loro senz'altro daranno affetto e allegria ai loro umani".

Si parte quindi già sabato con un appuntamento importante dedicato ai felini. Porte aperte al microchip è un'iniziativa promossa dal Comune di Parma - Ufficio Benessere Animale in collaborazione con l’Ordine dei Medici Veterinari di Parma e con la Facoltà di Scienze Veterinarie di Parma. L’evento consisterà nella microchippatura gratuita dei gatti dei cittadini residenti a Parma, che vogliano cogliere l’occasione di dotare il proprio gatto di questo strumento che, seppur non obbligatorio per legge, risulta essere utilissimo per il riconoscimento del gatto, in caso di eventuale smarrimento. Sabato 04/12 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso il Dipartimento di Scienza Medico Veterinarie - Via Taglio, 8, Parma -Ambulatori 1 e 2. Dopo la prenotazione verrà inoculato il microchip a circa 60 gatti. Un documento d'identità per il vostro gatto che rende possibile il suo trasferimento con voi all'estero e lo tutela da smarrimenti-

Sono in programma anche quattro Campagne ​di Sensibilizzazione ideate e promosse dal Comune di Parma - Ufficio Benessere Animale e fortemente volute dall' Assessora Nicoletta Paci. Le campagne partiranno dal mese di dicembre e si alterneranno fino alla primavera 2022.

Si parte infatti dall'occasione di dicembre, per sottolineare quanto sia FONDAMENTALE una maggiore responsabilizzazione sull’adozione di animali di affezione in vista del Natale. Capita spesso che si pensi di portare in dono ad una persona cara un animale, che però non è un semplice oggetto ma ha bisogno di cure, attenzione ed affetto costanti e soprattutto di una famiglia che se ne faccia carico per sempre.

Al via la prima campagna il cui core è UN ANIMALE E'PER SEMPRE "E' un dono non è un pacco! - prima di regalare un cucciolo pensaci bene".

“Continua l’impegno del Settore Benessere Animale del Comune – ha sottolineato ancora Nicoletta Paci – per fare in modo che chi regala un cagnolino o un gatto per Natale lo faccia con consapevolezza. Gli animali di affezione hanno bisogno di attenzioni, di affetto, di cure. Per questo è importante che chi li riceve in dono sia preparato a farlo e chi li dona sia consapevole di quello che fa. Non si tratta di oggetti: da qui la campagna di affissioni che penderà avvio a breve”.

Un appuntamento strettamente natalizio è in programma il prossimo 18 dicembre quando tutta la città è invitata ad una golosa merenda natalizia tra molte code in movimento in canile. Ci sarà anche Babbo Natale, giochi per i più piccoli, e verranno scattate tante foto a sfondo tema natalizio. Tutti i bambini i potranno trovare calendario e gadgets che i volontari preparano ogni Natale

Non poteva mancare Buon Natale Amici Cani l'appuntamento tradizionale sotto l'Albero di Piazza Garibaldi, con i quattro zampe di casa.

La foto pelosa del Natale 2021 la potrete scattare il prossimo 22 dicembre dalle 15.00 alle 19.

Un'iniziativa giunta alla IV edizione in cui tutti i parmigiani sono invitati a portare il loro cane o gatto per uno scatto sotto il grande Albero dellla piazza di Parma che verrà pubblicato sul sito del Comune al link https://www.comune.parma.it/benessereanimale. Ai partecipanti è dedicato anche un bell'attestato pensato per loro ed un dono natalizio da portare sempre con se'.

Verso la fine dell'anno si avvierà la campagna contro i botti. Una campagna informativa che dice No ai botti di capodanno. Nel Comune di Parma, come prevedono sia regolamento di polizia Urbana che il regolamento benessere animale, botti, petardi e fuochi d’artificio sono vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a Capodanno. In particolare sono vietati nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia ( art. 8 bis del Regolamento Polizia Urbana).

“Basta un caffè per aiutare i nostri amici a 4 zampe”

Per tutto il periodo delle Feste sara attiva una Raccolta Fondi in collaborazione con Munus Onlus. Le donazioni andranno a sostegno di persone in difficoltà economica o sociale che possiedono un animale d’affezione, ed è finalizzato ad evitare il fenomeno dell’abbandono o della rinuncia di proprietà.

Info e modalità per le donazioni: https://www.fondazionemunus.it/fondo-benessere-animale-comune-di-parma/