Tra tasche e casa aveva oltre un etto e mezzo di cocaina: arrestato un 28enne parmigiano

Lo hanno notato in via Emilia Est, all’altezza dell’Arco di San Lazzaro, intento a parlare con degli amici a tardissima sera. E quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono arrivati e hanno identificato tutti, dal controllo è emerso che aveva dei precedenti.

Per questo motivo e per il nervosismo manifestato, è scattata la perquisizione che ha permesso di scoprire 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi e la somma di 200 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre 150 grammi dello stesso stupefacente e tutto il necessario per il confezionamento. Il giovane, un 28enne parmigiano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari.