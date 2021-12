Contributi straordinari del Comune per le associazioni sportive

Con l'obiettivo è di rilanciare il ruolo essenziale dello sport e dell’attività motoria per il benessere fisico e psicologico, soprattutto e promuovere il ritorno alla piena attività, in sicurezza nei luoghi dello sport Il Comune di Parma - Settore Sport ha aperto un bando che raccoglierà le richieste di contributi straordinari a favore di associazioni/società sportive in relazione all’emergenza sanitaria in corso.

La domanda per la richiesta di contributo è da presentare, esclusivamente online, da parte del legale rappresentante dell’associazione/società sportiva o da un suo delegato.

Il link per accedere alla domanda è il seguente: https://www.comune.parma.it/comune/avvisi-pubblici/politiche-di-contrasto-allemergenza-sanitaria-covid-19-misura-straordinaria-a-favore-delle-associazioni-e-delle-societa-sportive-senza-scopo-di-lucr_m1045.aspx.

Dopo aver digitato il link occorre entrare nella sezione Sport. Per la presentazione delle domande è necessario possedere l’identità digitale (Spid).

Le domande dovranno essere presentate tassativamente dal 7 dicembre alle ore 13.00 al 15 dicembre 2021 entro le ore 13.00 a pena di inammissibilità.

Le informazioni relative alle modalità di partecipazione sono indicate nel bando allegato alla presente cui si rimanda per ogni chiarimento. Pertanto, si prega di sottoporre eventuali richieste di informazione a questo indirizzo email esclusivamente per quesiti che non trovano risposta nel bando.