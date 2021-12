Fermati in auto con 60 grammi di eroina: arrestati due uomini in via Cremonese

Due italiani trovati in possesso di circa 60 grammi di eroina sono stati arrestati in flagranza di reato dalla Polizia.

Nel corso di un servizio di prevenzione contro gli stupefacenti, sabato mattina gli agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile, in via Cremonese hanno controllato un’auto. A bordo c'erano due uomini di cui già noti agli agenti, oltre al conducente, identificato durante il controllo.

Di fronte all'alt i due uomini hanno manifestato un certo nervosismo. E durante la perquisizione gli agenti hanno trovato addosso al passeggero (nascosto nel cappuccio della sua felpa) un involucro di cellophane con due “sassi” di eroina per un peso complessivo di 50,3 grammi. Sotto al sedile del conducente c'era un secondo involucro in cellophane che conteneva un ulteriore "sasso" di eroina del peso di 9,8 grammi, un cutter e un bilancino di precisione.

I due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, su disposizione del pm di turno Umberto Ausiello, sono stati portati ai loro domicili, in attesa del giudizio per direttissima.

Ieri il giudice ha convalidato l’arresto dei due uomini ed ha applicato, nei loro confronti, l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, rinviando la trattazione del merito all’udienza fissata per oggi.