Giorni contati per il Frecciabianca Milano-Lecce. Si sale sul Frecciarossa

Da domenica 12 dicembre sulla linea Milano-Bologna non circoleranno più treni Frecciabianca. Gli ultimi due treni con questa denominazione, una coppia Milano-Lecce e viceversa, ora fermano a Parma attorno alle 14. Da domenica al loro posto saranno in servizio due treni Frecciarossa che non effettueranno più la fermata di Piacenza.

A Parma il Frecciarossa Lecce-Milano arriverà (come il Frecciabianca adesso) alle 14.05 e ripartirà alle 14.07, con arrivo previsto a Milano Centrale alle 15.05 (anziché alle 15.25). Il Milano-Lecce partirà da Milano Centrale alle 13.05 (anziché alle 12.35) e arriverà a Parma, come il Frecciabianca adesso, alle 13.52.

I treni Frecciabianca circolano su linee tradizionali al di fuori della rete Alta Velocità e resteranno in servizio su altre linee ferroviarie italiane.