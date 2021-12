Baby gang a Parma: arrivano le telecamere di "Fuori dal coro" (e la giornalista rischia l'aggressione) - Video

Baby gang scatenate in centro: il tema ripreso anche dalla trasmissione Mediaset "Fuori dal coro", in onda su Retequattro. Un servizio che racconta le risse e le minacce, parte dalle prime pagine della Gazzetta e poi prova a far parlare dei giovani coinvolti, che ascolta le voci dei commercianti e in cui parla anche l'ex sindaco Pietro Vignali.

E la giornalista a un certo punto rischia l'aggressione, dopo una pioggia di insulti.

Guarda il video.