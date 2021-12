Donate cinque biciclette alla Special Va Pensiero

Il ruolo che lo sport può ricoprire a livello sociale è sempre più importante. «Alla fine del primo tempo perdevamo 5 -1. Alla fine del secondo abbiamo ribaltato il risultato e vinto la partita. Ma la soddisfazione è di aver visto persone confinate ai margini della società, rinchiuse in casa ed emarginate, rinascere attraverso la pratica sportiva».

Così Stefano Cavalli, allenatore del Parma Special Associazione Va Pensiero, che partecipa ai campionati della Divisione calcio paralimpico e sperimentale della Figc è intervenuto alla conferenza stampa organizzata dal Lions Club Parma Ducale alla presenza del presidente in carica del club Gianni Micheli e del presidente del comitato Service Sereno Fanfoni. Il Lions ha, infatti, donato cinque biciclette per la squadra adottata dal Parma Calcio con sede a due passi dal Centro Santi. «Siamo al loro fianco già dal 2017- la Csr manager del Parma Calcio 1913 Emanuela Andronaco - e il Parma ha partecipato, con due squadre della Va Pensiero, ai campionati di V categoria, divisione fatta in base ai gradi di disabilità. In questo modo abbiamo potuto coinvolgere un numero maggiore di giocatori».



«Abbiamo fatto uno studio accurato sulla base dei risultati sportivi - sottolinea Gabriele Maio, responsabile ufficio stampa giovanili e femminili del Parma - individuando Va Pensiero come associazione da adottare per il tratto umano che è il vero ingrediente segreto senza il quale nessuna vittoria è possibile».