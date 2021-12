Permessi di sosta e transito, la tariffa "lievita": da 10 euro viene portata a 50

A partire dal 1° gennaio 2022, la tariffa dei permessi di sosta e transito Auto Amica Ambiente (relativi ai veicoli alimentati a gas metano, GPL o veicoli ibridi) viene portata a 50 euro (40 euro più l’onere di emissione di 10 euro).

"I permessi di sosta e transito Auto Amica Ambiente, dedicati ai veicoli meno inquinanti in circolazione nella nostra città, cambiano passo e si trasformano in un progetto di vera e propria visione del futuro - si legge in una nota - con il chiaro obiettivo di decongestionare il centro storico, ormai saturo del traffico veicolare, oltre che sostenere e finanziare tutti i nuovi progetti di mobilità sostenibile in cantiere, con particolare riferimento all’Area Verde".

Maggiori dettagli domani sulla Gazzetta di Parma.