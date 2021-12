«Sei mesi di isolamento». I lavoratori disabili tra lockdown e ripresa

«È stato come mandare una persona in isolamento, in carcere, per sei mesi». Per uno dei lavoratori con disabilità, interpellati nei video che hanno scandito la mattinata di seminario, il lockdown è stato soprattutto questo: una forma di solitudine, che ha allontanato l’essere umano dalla sua quotidianità.

Al convegno «Perché nessuno ne parla? Il lavoro delle persone con disabilità tra lockdown e ripartenza», ieri mattina, a palazzo del Governatore, non si è affrontato solo il tema dell’affaticamento mentale causato dalla pandemia ma, in particolare, di formazione, innovazione e nuove forme di inclusività. Presentato dall’associazione Fa.Ce. Parma Odv-Ets e Anmic, in collaborazione con l’Agenzia regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, Cepdi, Consorzio solidarietà sociale, Fondazione Trustee, Cgil, Uil e coordinato da Mario Lanzafame, che ha curato i contributi video insieme al regista Alessandro Scillitani, il convegno ha promosso un momento formativo, con l’obiettivo di rimettere al centro dell’attenzione l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e dei più fragili.

La conferenza, possibile grazie al contributo di Fondazione Cariparma e al patrocinio del Comune, ha esposto analisi, approfondimenti e dati rispetto a un argomento percepito come poco trattato. «Ho l’onore di rappresentare un gruppo informale, che ha prodotto nel 2019 il docufilm “Lavorare stanca? L’esperienza lavorativa delle persone con disabilità” – ha spiegato Lanzafame -. Il gruppo ha continuato a confrontarsi e abbiamo cercato di fare il punto su ciò che ha significato l’esperienza delle persone con disabilità al lavoro nel lockdown e in fase di ripartenza. Ci siamo chiesti se è sufficiente ricostruire la situazione precedente o se c’è bisogno di fare di più».

Per Annalisa Gabbi, presidente Fa.Ce. Onlus, è importante «rinforzare un tavolo di lavoro»: «Non è stato solo il Covid, ma è proprio cambiata la visione dell’occupazione lavorativa della persona con disabilità: se già pensavamo di aver raggiunto un obiettivo, ci troviamo ora nella situazione di dover alzare la richiesta, con l’orgoglio di lavorare con una modalità più alta e una visione di inclusione e approccio diversi». Ed è proprio sull’innovazione che si è soffermato Walter Antonini, presidente Anmic Parma: «È facile dire di riformare la Legge 68 ma quali sono le idee e con quali modelli nuovi? Oggi il rapporto con le aziende deve essere cambiato: dobbiamo affiancarle nell’inserimento e bisogna credere fortemente nella cooperazione sociale, dando loro maggiori spazi e risorse, evitando i bandi al ribasso. Bisogna iniziare a pensare a cose nuove e ad avere capacità di innovare».

L’assessore al Welfare, Laura Rossi, che ha concluso i lavori, ha ricordato l’importanza di «trovare il posto giusto per ogni persona» e ha dichiarato: «Stiamo lavorando sempre di più nella direzione di personalizzare i percorsi, partendo dai bisogni delle aziende e facendo, quindi, un po’ il percorso contrario, capendo che tipo di risorse può servire e poi andare a formare la persone in modo specifico».