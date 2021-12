Caro permessi, scoppia il caso

La decisione del Comune di quintuplicare il costo dei permessi cosiddetti “Aaa” (Auto amica dell'ambiente) ha, come era prevedibile, provocato una vera e propria levata di scudi dei cittadini, che sul nostro sito (sotto in pagina pubblichiamo solo alcuni e non i più critici fra quelli arrivati) e sui social hanno sfogato la loro rabbia per questa scelta, arrivata quasi a sorpresa con un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di sabato.



Una “stangata” pesante

Il problema non riguarda tanto la somma che verrà richiesta, visto che 50 euro annui sono meno di quelli richiesti per le altre tipologie di permessi per le Ztl (esclusi i residenti), ma la sensazione di “beffa” che gli automobilisti provano con questa scelta. Una decisione che sembra, al delle motivazioni più o meno elaborate espresse nel comunicato dall'assessore Benassi e dall'ammministratore unico di Infomobility Michele Ziveri, motivata, così come è uscita, soprattutto dalla volontà di fare cassa. In soldoni, se i circa 15mila permessi fossero tutti rinnovati il Comune passerebbe da 150mila a 750mila euro di incasso annuo senza colpo ferire. Ma la ferita viene inferta alla fiducia di chi ha acquistato, magari proprio negli ultimi mesi, veicoli elettrici o ibridi pensando anche di poter contare su condizioni tariffarie di grande favore per l'accesso alle Ztl. Che invece dal 2022 non ritroveranno più.

Favorito chi fa più accessi

E quello che colpisce è il fatto che in questo modo viene capovolta la filosofia con la quale il permesso “Aaa” era nato. L'obiettivo iniziale, con il permesso che era nato come gratuito, era di premiare chi sceglieva mezzi meno inquinanti dandogli meno vincoli per accedere al centro storico. La misura presa dal Comune va ora a colpire tutti in eguale misura, senza distinzioni. Ma in questo modo verrà favorito proprio chi ha comportamenti meno virtuosi e il permesso lo ha fin qui utilizzato con maggior frequenza, magari anche solo per accorciare i propri spostamenti. A fronte di un costo quintuplicato, infatti, non serve uno psicologo per capire che chi deciderà di rinnovarlo nonostante l'aumento, quasi certamente sarà incentivato a utilizzare più spesso la propria auto grazie a questo permesso. E dunque, a fronte del calo dei permessi, ci si troverebbe di fronte a un traffico in centro uguale a oggi o ridotto di poco.

Scelte strategiche

Invece di un incremento così elevato nelle proporzioni sarebbe forse stato preferibile che il Comune avesse effettuato una scelta più “mirata”. Ad esempio, aumentando il costo solo per chi ha auto a metano o Gpl, che sono comunque combustibili fossili, o comunque differenziando il permesso per classi di veicoli, dando magari un segnale a chi ha acquistato auto elettriche (che hanno un costo non indifferente) o ibride (che alle velocità medie del centro viaggiano quasi del tutto a trazione elettrica) sarebbe stato importante.

Misure più condivise

Resta da dire che un aumento di queste proporzioni non condiviso e annunciato a poco più di due settimane dalla sua entrata in vigore rischia di provocare un effetto contrario a quello che si proponeva. E soprattutto comporta un malessere di chi ha fatto scelte “ecologiche” nell'acquisto della propria auto che avrebbe potuto essere evitato con un percorso più articolato di approdo a questo tipo di decisione. E di certo servirà un approccio diverso di qui a maggio 2022, quando l'entrata in vigore di Area Blu e Area Verde rischia di provocare effetti pesanti sulle abitudini dei cittadini. Un esempio per tutti: molti anziani hanno auto datate e verrebbe loro impedito di muoversi anche solo per fare la spesa. Pensare per tempo a come fare per evitare queste conseguenze sarebbe opportuno.

La rabbia dei lettori: «Aumento che penalizza le auto ecologiche»

Sono moltissimi i commenti arrivati al nostro sito sull'aumento del costo del permesso “Aaa” e quasi tutti negativi. Di seguito ne riportiamo una sintesi.

Natalia Natalia

Comune di Parma si vergogni, adesso che la gente è in crisi aumentiamo di 5 volte le tariffe!

Michele Dell'Anna

Nessuno si rende conto di ciò che sta avvenendo? Tutti orbi? Aumento su tutti i servizi primari, e in più la tassa per poter lavorare.

Juri Armani

La protesta più bella: crollo di rinnovi

Paolo Tanzi

Nel meraviglioso mondo di Pizzarotti & Friends viaggiano tutti in bicicletta sulle piste ciclabili. E per i più smart c'è il monopattino elettrico...

Lanfranco Pignoli

Ma come si fa a fare dei comunicati stampa del genere “permessi di sosta e transito Auto Amica Ambiente, dedicati ai veicoli meno inquinanti in circolazione nella nostra città, poi chi ha la macchina meno inquinante lo bastoni con 40 euro di aumento.

Lisa Leandri

Dunque per i primi anni gratis, poi 10 euro, poi 15 per il pass elettrico e ora 50??? Complimenti al comune un applauso!!!!

Isabella Benvenuti

È una vera ladrata! Auto amica del comune....cosa serve allora avere un auto ecosostenibile? Noi ne abbiamo una a metano ed una ibrida.....risultato?

Giuseppina Zanella

Caspita! Che razza di lievito hanno usato? È vergognoso.

Letizia Carpi

A cosa serve prendere un auto eco .comunque facendo così molti io compresa non faremo più l’auto amica.

Marco Contini

Basterebbe mettere delle limitazioni per i non residenti che transitano nel centro storico pur avendo un'auto a metano, gpl.

Patrizia Monteverdi

Da 10 a 50 euro? Molto semplice, non si rinnova. Io lo uso solo per accedere con la mia AAA al parcheggio della Ghiaia da via Pigorini. Mi diventa troppo caro per l'uso che ne faccio.

Silvio Bruno

Speriamo che nel 2022 aumentino di 5 volte anche gli stipendi e le pensioni , questo è il ringraziamento del comune per aver acquistato auto con un basso impatto ambientale , grazie Pizzarotti.

Gianmario Boscolo

Manovra intelligente....vi siete applicati molto tempo per pensarla?

Eleonora Fazio

Mi piacerebbe sapere perché. Sono diminuiti i guadagni con le multe?

Simone Conti

Bravi andiamo avanti così che siamo sulla buona strada

Silvana Ghidini

È veramente un po' troppo, non hanno raddoppiato, ma quadruplicato. Dopo tutti gli altri rincari. Anche questo, veramente una bella stangata.

Diego Zatelli

Beh parma primeggia anche in questo. Super inflazione. Primi!!!

Sonia Gioacchini

Vorrei la Ztl come in tutte le città decenti chiusa a tutti i non residenti! Come deve essere. E un tram che gira in continuo per i transfer.

Carmelo Venuto

Vista la situazione del caro bollette anche il Comune si adegua ma bravi voi si che capite le nostre esigenze

Paletta Cinquecento

Potevano portarlo a 1000 tanto che c'erano!...

Marco Nicoli

Una soluzione sarebbe non rinnovare il permesso ma nessuno deve rinnovare e se si parcheggia esporre un cartello con scritto paga il sindaco Pizzarotti

Luca Bertolazzi

Quindi... io ho una macchina a metano euro 6 ecc ecc.. .se pago 50 euro sono ecologico e posso girare e sostare in centro se non li pago sono uno che gira in centro come se avessi una euro 0?

Otrebla Gioia

Sinceramente non capisco tutta questo accanimento. 50 euro annui sono 4 euro al mese.

Silvio Bruno

Secondo me l’hanno pensata lo stesso giorno che avevano fatto la pista ciclabile in via Pasini...

Massimiliano Saccani

Vivo in periferia, da sempre non uso l'auto per andare in centro. Finalmente, avendo dovuto cambiare auto, da gennaio ho un'auto che mi permetteva 30 minuti con disco orario, a 10 euro poteva anche essere conveniente per me, ma a 50 euro non se ne parla.

Barbara Dell'Aquila

Magari potessi pagare 50 euro all'anno!!! Io per poter lavorare ne pago ben 35 euro al mese sosta valida solo metà giornata!