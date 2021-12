Qualità della vita, Parma perde 4 posizioni: è 12esima. Vince Trieste su Milano. Siamo al 71° posto per la sicurezza

Parma perde quattro posizioni rispetto al 2020 e si piazza al 12esimo posto nella classifica annuale stilata dal Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Al primo posto Trieste, che batte Milano e Trento. Bologna è sesta e Reggio Emilia diciannovesima. Parma è nelle primissime posizioni nelle graduatorie su ricchezza e consumi (ottavo posto) ma molto indietro nella categoria Giustizia e sicurezza, appena al 71esimo posto.

Analizzando le singole categorie prese in considerazione, Parma è al quinto posto per "valore aggiunto per abitante" (al primo posto c'è Milano), e al quarto posto per la "retribuzione media annua", che è pari a 25.794 euro (al primo posto ancora Milano con 30.595 euro).

Dal punto di vista demografico Parma è al secondo posto dopo Imperia per il "saldo migratorio totale" cioè la differenza fra iscritti e cancellati dai registri anagrafici mentre per quanto riguarda la presenza di "medici di medicina generale" è sconsolatamente al quartultimo posto (104).

Nella graduatoria del "verde e servizi" Parma è all'ottavo posto (stabile rispetto allo scorso anno), mentre scende al trentesimo posto per "cultura e tempo libero" penalizzata dal terzultimo posto nel settore "sport e covid" cioè l'"indice degli effetti negativi sui campionati" della pandemia.

Sorprenda la cattiva posizione (sessantesima) nella classifica relativa alla "qualità della vita delle donne".

Trieste è la città dove si vive meglio in Italia. Questo il risultato della 32a edizione dell’indagine sulla

qualità della vita nelle province italiane, pubblicata oggi dal

Sole 24 Ore. I capoluogo giuliano, già salito negli ultimi due

anni al quinto posto della graduatoria annuale, nella classifica

2021 conquista anche il primato nell’indice tematico di "Cultura e

tempo libero", arriva seconda in "Affari e lavoro" e quarta in

"Ambiente e servizi". Sul podio inoltre torna Milano, dopo la

scivolata fuori dalla top ten nel 2020 per effetto del Covid, e

Trento resta solida al terzo posto. L’indagine, come ogni anno,

scatta una fotografia del Paese attraverso 90 indicatori

statistici su base provinciale divisi in sei ambiti: ricchezza e

consumi, affari e lavoro, demografia società e salute, ambiente e

servizi, cultura e tempo libero. Tra questi, ci sono 28 parametri

aggiornati al 2021 (alcuni addirittura a settembre-ottobre scorso)

e una decina di "indici sintetici" (cioè che a loro volta

aggregano più parametri): quest’anno la storica indagine del Sole

24 Ore consente di focalizzare in particolare come sta andando la

ripresa post pandemia - grazie ad un’analisi fatta su 20 dei 90

indicatori, per i quali è stata anche considerata la variazione

rispetto all’anno precedente - e quali sono i divari territoriali,

di genere e generazionali che ancora persistono, analizzati

attraverso gli indici della Qualità della vita di bambini, giovani

e anziani, che premiano le province con il miglior contesto di

vita per fasce di età, e l’indice della Qualità della vita delle

donne, presentato oggi per la prima volta, che misura la geografia

dei divari di genere.

Perdono terreno le province dell’Emilia Romagna, penalizzate - tra

l'altro - dal numero di denunce per tipologie di reato in

"Giustizia e sicurezza" e nei due indici del clima (che sintetizza

dieci parametri climatici, dalle ondate di calore agli eventi

estremi) e dello Sport e Covid (che misura l’impatto sui

campionati sportivi e gli eventi annullati). È scendendo sulla

costa adriatica, poi che, rispetto allo scorso anno, si segnalano

ulteriori ribassi nella classifica del benessere, a partire da

Ferrara (-11 posizioni) passando per le province marchigiane,

arrivando a Chieti e Pescara. Stabile nelle ultime posizioni,

quasi a confermare l’urgenza degli investimenti del Pnrr in arrivo

per ridurre i divari, il Mezzogiorno. Crotone ultima, come lo

scorso anno, anticipata da Foggia e Trapani che scivolano sul

fondo. Su novanta indicatori le ultime posizioni sono popolate in

ben 57 casi da province del Sud o delle Isole. E le prime province

non del Mezzogiorno che si incontrano, partendo dal fondo e

salendo verso l’alto, sono Latina (83ª) e Frosinone (82ª), seguite

a poca distanza da Imperia (77ª).