Operativi da mercoledì tre nuovi servizi igienici automatizzati

Saranno operativi, dalla mattina di mercoledì 15 dicembre, i tre nuovi servizi igienici automatizzati. Si tratta di 3 servizi igienici autopulenti TPMatic, attivi 24 ore al giorno su 24, che si vanno ad aggiungere a quello custodito, in funzione da anni in Piazza Ghiaia e aperto dalle 8,30 alle 19,30.

Il primo servizio igienico è collocato al Parco Ducale dove, durante la fase di cantiere, sono rimasti attivi i vecchi servizi igienici. Il secondo servizio igienico è stato installato al Parco Ferrari. Il terzo servizio igienico autopulente è collocato in via Verdi, in corrispondenza del piccolo piazzale fra gli incroci con via Nicola Bettoli e via Girolamo Magnani. Proprio quest’ultimo consentirà anche la rimozione dei servizi temporanei posizionati alcuni mesi fa in Piazza della Pace.

Si tratta di una novità assoluta. Le opere di cantierizzazione sono durate circa due mesi. I nuovi servizi igienici autopulenti funzioneranno inizialmente al costo simbolico di 20 centesimi. Nei primi mesi del 2022 ne arriveranno anche altri due in Piazza della Pace e in Borgo San Vitale.

L’Amministrazione Comunale risponde, in questo modo, alle esigenze emerse da parte dei cittadini e dei turisti.