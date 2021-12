Cercano di rivendere due cellulari usati ma il commerciante riconosce quello rubato ad un amico

Sono stati denunciati in tre, di cui uno minorenne, per il reato di ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri il trio si era presentato in un negozio di rivendita di telefoni usati, proponendo al titolare due costosi cellulari usati. Il commerciante, tuttavia, nel corso della trattativa ha riconosciuto senza ombra di dubbio che uno dei due cellulari era quello rubato ad un suo amico pochi giorni prima in seguito ad un’aggressione.

A quel punto, fingendosi interessato all’acquisto, ha chiesto ai tre giovani di ripassare più tardi per concludere l’affare. Quando ad aspettarli hanno trovato il personale della Squadra Volante della Questura.

I presunti autori della ricettazione, quindi, sono stati condotti in Questura.

Dei tre, uno è residente fuori dal comune di Parma. Per questa ragione, nei suoi confronti è stato avviato il procedimento per l’emissione del foglio di via obbligatorio, che vieta al soggetto diffidato di ritornare nel comune di Parma.

I tre sono soggetti "noti": più volte denunciati per reati contro il patrimonio e contro la persona e più volte identificati nel corso dell’attività di repressione e prevenzione dei fenomeni di violenza giovanile che di recente hanno interessato il centro storico.