Tira (inutilmente) i telefoni contro il carabiniere che lo stava inseguendo: arrestato spacciatore 39enne

Spaccio di droga, un altro arresto a Parma. I carabinieri della Sezione Radiomobile ieri pomeriggio hanno arrestato un 39enne tunisino in Italia senza fissa dimora.

La pattuglia, nel transitare in via Kennedy, ha visto l'uomo confabulare con un'altra persona con cui poco dopo faceva uno scambio di "merce". Per verificare se era in atto una cessione di stupefacente, i carabinieri si sono avvicinati per identificarli. Il 39enne, appena vista l’uniforme, è scappato in direzione di Via Massimo D’Azeglio. Ormai raggiunto, per evitare di essere fermato, ha scagliato i telefoni cellulari verso il carabiniere che lo stava inseguendo. In Via Grossardi è stato definitivamente bloccato. Nella mano chiusa aveva ancora dell’hashish e 20 euro.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di altri 90 grammi, di oltre 250 euro in contanti e di un bilancino di precisione

L'uomo è stato arrestato.