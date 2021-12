Espulso, torna a Parma: arrestato dalla polizia

E' stato arrestato questa notte un cittadino moldavo pluripregiudicato rientrato clandestinamente in Italia dopo essere stato espulso di recente.

A sbarrargli di nuovo la strada sono stati i poliziotti della Squadra Volante della Questura, che lungo via San Leonardo hanno fermato un'auto sospetta con a bordo due persone.

Da un controllo alle banche dati in uso alle Forze di Polizia, è emerso che uno dei due era stato espulso nel novembre 2020 dal Tribunale di Sorveglianza di Livorno, come forma di misura sostitutiva della detenzione e con divieto di reingresso in Italia per la durata di 10 anni.

Nonostante ciò l'uomo – più volte condannato per immigrazione clandestina e per svariati reati contro il patrimonio - era a Parma, incurante del divieto a cui era sottoposto.