KilometroVerdeParma: oltre 10.000 euro già raccolti su GoFundMe per "donare nuove radici"

Prosegue a pieno ritmo la raccolta fondi “Dona a Parma nuove radici” lanciata dal Consorzio Forestale KilometroVerdeParma sulla piattaforma GoFundMe: dopo le prime due settimane, la quota raccolta supera già i 10.000 euro. La campagna di crowdfunding resterà attiva fino al 31 gennaio 2022.

Come spiega Maria Paola Chiesi, Presidente del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma, «Con l’aiuto dei cittadini e delle aziende del nostro territorio, ci poniamo l’obiettivo di creare quattro nuovi boschi urbani: due in città, in via San Leonardo, in prossimità dello svincolo della tangenziale, e in via Setti; e due nel Comune di Sissa-Trecasali, in via De André e lungo le rive del fiume Po. In totale, abbiamo previsto la messa a dimora di 3.540 tra alberi e arbusti, che permetteranno di stoccare circa 3.000 t di CO2 in cinquant’anni. In soli 10 giorni abbiamo raccolto quasi la metà dei 22.000 euro necessari per completare gli interventi di rimboschimento: confidiamo che, sull’esempio di quanto già fatto da alcuni, i donatori possano aumentare sensibilmente nelle prossime settimane. I problemi come quello del climate change riguardano tutti e ognuno di noi deve impegnarsi concretamente ed investire in alberi per il futuro. Gli alberi e le piante sono alleati strategici per mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico attualmente in atto, ecco perché piantare alberi oggi può fare davvero la differenza e contribuire in modo significativo al nostro benessere fisico e mentale, a migliorare la qualità della nostra vita, a rendere più belle e vivibili le nostre città, un’eredità preziosa per le generazioni future».

I 22.000 euro che il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma si propone di raccogliere andranno a coprire il 25% della spesa complessiva per la nascita dei quattro boschi urbani. Il restante 75% sarà garantito dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso contributi erogati a mezzo di un bando che si prefigge di incrementare le superfici boscate nella fascia territoriale della pianura.

Tra le aziende che hanno raccolto l’appello del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma a donare figurano Gruppo Infor e Montecchi S.p.a..

Gruppo Infor, leader nel mercato IT in Emilia-Romagna, con oltre 1.500 clienti affiancati nel percorso verso la trasformazione digitale, ha aderito alla campagna “Dona a Parma nuove radici” con una donazione di 7.500 euro: una quota che, unitamente al contributo della Regione Emilia-Romagna, renderà possibile il progetto di forestazione in via San Leonardo, a Parma. Presso lo svincolo della tangenziale, il Consorzio ha previsto la piantagione di 1.350 tra alberi e arbusti, che avranno

principalmente una duplice funzione: antinquinante, dato che produrranno ossigeno e filtreranno il particolato sottile, e di barriera antirumore.

Tullo Ampollini, amministratore del Gruppo, dichiara: «Il nostro Gruppo ha da sempre attribuito molta importanza alla costruzione di uno stretto rapporto con il territorio, non solo in termini di crescita e sviluppo delle proprie aziende, ma anche e soprattutto in termini di partecipazione e collaborazione. Ciò ha significato avere sempre un occhio di riguardo per istanze e necessità dei cittadini e della società. Un atteggiamento che si è tradotto, in piena pandemia, nel dono di tablet al comune di Parma per la didattica a distanza e che si declina adesso nella adesione al progetto KilometroVerdeParma. Il concetto di sostenibilità è radicato da tempo nel DNA aziendale promuovendo l’utilizzo di tecnologie sostenibili, tanto che alcune delle più prestigiose aziende del mondo IT ci hanno inserito anche nei loro programmi: Hp Amplify ChangeMaker e Microsoft PatnerPledge. Il progetto KilometroVerdeParma ci ha conquistato per gli obiettivi che si pone e per la dinamicità con cui si sta sviluppando. Si tratta di un nuovo impegno che vede Gruppo Infor al fianco di altre aziende di Parma, per la realizzazione di aree boschive. È così che il Gruppo Infor, con Infor ed Esaedro, contribuirà, con la Regione Emilia-Romagna, a far sorgere un bosco nell’area di via San Leonardo, a Parma, nei pressi dello svincolo della tangenziale, dove la presenza del verde non può che migliorare una zona notevolmente trafficata».

Azienda attiva nel commercio di rottami ferrosi e non ferrosi, Montecchi S.p.a., ha deciso di adottare idealmente il parco fluviale “Boschi di Maria Luigia”, che si trova in località Sissa: grazie al contributo di 1.800 euro, che andrà a integrare la quota messa a disposizione dalla Regione, in quest’area il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma potrà mettere a dimora 250 nuove piante.

Come spiega Ilaria Montecchi, socio amministratore dell’azienda, «‘Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo’ diceva Gandhi. La nostra azienda, da sempre sensibile al rispetto del pianeta, ha voluto tradurre in realtà questo precetto: ecco quindi l’idea di sposare la piantagione forestale Bosco Maria Luigia, per un totale di 250 giovani alberi. Un progetto di respiro locale che è al contempo l’invito a un’ampia riflessione comune, un intervento nel presente proiettato però al futuro. L’antropologo e sociologo britannico Gregory Bateson scriveva che le idee sono, in un certo modo, esseri viventi proprio come gli alberi. E parlava di ecologia della mente, concezione fondata sull’impossibilità di separare organismo e ambiente. Nel rispetto del pianeta che ci ospita sta il rispetto profondo della dignità umana: un tesoro da lasciare, migliorato, alle nuove generazioni. Allora ci piace traslare il progetto della riforestazione a questa ‘mente ecologica’: attraverso i progetti che sosteniamo, noi di Montecchi vogliamo indurre i giovani a riflettere, ad abbracciare una versione che passa dall’io’ al ‘noi’ per approdare, infine, ‘all’altro da noi’, l’ambiente, la città, il pianeta».

La raccolta fondi “Dona a Parma nuove radici” è attiva fino al 31 gennaio 2022 sulla piattaforma GoFundMe: tutti possono contribuire, con donazioni a partire da 20 euro. Per info: www.kilometroverdeparma.org https://gofund.me/b5b4efd1