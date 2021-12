Mettiti in posa e fai una foto per solidarietà : sabato e domenica sotto i portici del Grano

Il selfie di Natale aiuta l'Associazione ASAA ETS grazie a Parmafotografica con il Patrocinio dell'Assessorato alla Sanità. Come ogni anno Parmafotografica propone una raccolta benefica, attraverso il campo della fotografia, per sostenere altre associazioni del territorio che svolgono, a livello sociale, importanti azioni di sostegno e aiuto alla cittadinanza.

La campagna benefica di Parmafotografica si svolgerà, per tutte le giornate di sabato 18 e domenica 19 dicembre dalle ore 10, sotto i Portici del Grano in centro a Parma, con l’allestimento di un set fotografico volto a realizzare ritratti alle persone e famiglie in tema natalizio, con stampa dell’immagine e consegna in giornata della stessa of-ferta dal gratuito contributo di Service Photo Color di Fabio Comizzoli che si unisce nella beneficenza. Le fotografie, complete di cornice, potranno essere stampate nel formato 13X18 cm oppure 20x30 cm.

Il ricavato dell’evento benefico, per l’anno 2021, sarà devoluto all'Associazione ASAA ETS, Associazione Sensibilizzazione Alopecia Aerata.

L’associazione Asaa Ets opera a Parma e offre punti di ascolto, informazione e sensibilizzazione alle persone affette da alopecia unitamente ai loro familiari.

Il sostegno e il porre in relazione tra loro queste persone, per creare aiuto reciproco, occasioni di scambio e confronto rappresentano le azioni che animano l’associazione che si occupa anche di bambini, attraverso percorsi di educazione e conoscenza con supporto psicologico dei genitori.

"Abbiamo sostenuto con convizione che sensibilizza verso una malattia che incide sulla qualità della vita e sul benessere emotivo di molte persone e di cui si parla pochissimo" Commenta l'Assessora alla Sanità Nicoletta Paci "questa iniziativa di sensibilizzazione sarà realizzata da una delle più attive associazioni di appassionati di fotografia della nostra città e creerà un appuntamento del cuore di Parma che sicuramente potrà essere gradito ai cittadini e alle cittadine"