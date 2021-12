Specchio specchio delle mie brame, qual è la strada più bella di Natale?

Una versione natalizia originale quella di borgo Giacomo Tommasini. Al posto dei classici addobbi della tradizione, una distesa di specchi appesi lungo il tratto che va dall'incrocio con via Nazario Sauro a via Repubblica. Una iniziativa di Giordano Ollari, titolare dei negozi <O> che ha già trovato spazio nei social con commenti diversi: chi ha apprezzato, e chi invece è rimasto perplesso. In ogni caso un allestimento davvero inedito.