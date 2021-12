Andrea Massari è il nuovo presidente della Provincia

Il Sindaco di Fidenza Andrea Massari ha ottenuto 282 voti validi, pari a 59.150 voti ponderati (calcolati in base alle fasce di popolazione residente del comune di ciascun elettore), pari al 68%. L'altro candidato, Tommaso Fiazza sindaco di Fontevivo, ha ottenuto 168 voti validi, pari a 27.881 voti ponderati, pari al 32%. Massari è stato quindi proclamato Presidente della Provincia di Parma, nella nottata, al termine delle operazioni elettorali. L'affluenza al voto per il Presidente è stata dell'80,52% degli aventi diritto.

“Voglio innanzitutto ringraziare Diego Rossi, che mi ha preceduto, e spero di fare bene come lui - ha dichiarato il neo eletto Presidente Andrea Massari - Siamo alle soglie di una grande opportunità che si sta creando in Italia. I Comuni, e non solo quelli piccoli, si rendono conto della loro debolezza e ripongono grandi aspettative nei confronti delle Province, anche oltre le loro funzioni istituzionali. I Comuni infatti hanno bisogno di un luogo in cui trovare una sintesi rispetto alle esigenze dei territori, un ruolo di coordinamento, ad esempio per il Pnrr. Dovremo quindi cercare di dare una mano a tutti, in modo che non vi sia nessuno che sia lasciato indietro. E la prima condizione perché la nostra Provincia sia più coesa e quindi più forte. Infine voglio sottolineare la grande affluenza al voto, dato molto positivo”.

Nato a San Secondo il 28 gennaio 1973, residente a Fidenza, Massari è laureato in Ingegneria civile, lavora all'Interporto di Parma come responsabile dell'area tecnica. Dal luglio 2004 al marzo 2009 è stato assessore all'Ambiente, Viabilita, Protezione civile e Polizia municipale del Comune di Fidenza. E' Sindaco di Fidenza dal 2014 e da allora fa parte dell'Assemblea Provinciale dei Sindaci del Parmense, organismo della Provincia di Parma. Dal 2014 al 2018 è stato Consigliere provinciale, con varie deleghe, tra cui quella al Raccordo con i rappresentanti della Regione e dei comuni per le Politiche sanitarie.