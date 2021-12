Il mercato degli imprenditori agricoli in via Imbriani anticipa al 24 dicembre

Il mercato degli imprenditori agricoli “La Corte dalla terra alla tavola”, in via Imbriani, è anticipato a venerdì 24 dicembre. Il provvedimento è stato adottato su richiesta degli stessi imprenditori e si svolgerà, pertanto, nella giornata di venerdì 24 dalle 8 alle 14, in via Imbriani.

Foto d'archivio