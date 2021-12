“La Cittadella futura” e “Cittadella per Parma”: "Al via dei lavori manterremo alta l'attenzione"

La Giunta Comunale il 9 dicembre ha deliberato l'immediata eseguibilità dei lavori in Cittadella.

Il quarto lotto prevede, tra gli altri interventi, lo spostamento dei campi da basket nel prato a lato dell'ingresso di via Pizzi. "Questo stralcio di lavori costerà alla collettività euro 950.000,00 e sia il Comitato Cittadella Futura che il Comitato Cittadella per Parma hanno sempre contestato questo costoso quanto inutile trasloco - si legge in una nota -. Se è vero che verrà tolto il cemento dal suolo posto sotto gli attuali campi da basket, non è cosìautomatico che tale operazione sia sufficientementeefficace per farlo ritornare naturale e quindi potrebbero essere necessari ulteriori e costosi interventi. E’ invece certa la perdita di verde delprato a lato dell'ingresso di via Pizzi".

"Non si può tacere - continua la nota -il fatto che la Soprintendenza nel concedere l'autorizzazione abbia sottolineato la mancanza dell'analisi VTA sulle piante, utile ad esaminare le caratteristiche morfologiche e strutturali di un albero per individuare eventuali difetti strutturali. La stessa Soprintendenza sottolinea che prima di intervenire sull'assetto arboreo - arbustivo occorrerà valutare sul posto la reale criticità di alcune di loro e ci sarà anche la necessità della supervisione di specialisti per quanto riguarda il possibile ritrovamento di antiche murature".



"A seguito della Petizione con quasi 4 mila firme portata in consiglio comunale dai rappresentanti di entrambi i comitati, il progetto è stato effettivamente alleggerito. Sono stati eliminati ad esempio le gradinate, l'anfiteatro, la pensilina intorno all'anello centrale e definitivamente accantonata l’ipotesi di aprire una terza porta su via Racagni. Per quanto riguarda i giochi bimbi adesso il progetto parla di inclusività e di stimolo al senso della scoperta e sono anche state cercate soluzioni innovative per la zona anticaduta sotto le attrezzature. L’impegno della cittadinanza attiva che si è confrontata con l’Amministrazione comunale ha dato risultati positivi, anche se non tutte le richieste della Petizione sono state accolte. L’attenzione dei cittadini rimarrà vigile".